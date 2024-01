Mercato tutelato addio | da oggi bollette più salate | solo 3 offerte su oltre 400 consentono risparmi Ecco cosa cambia

Si svolge oggi, 10 gennaio, l'asta per l'assegnazione della fornitura di elettricità agli utenti non vulnerabili delche all'1 luglio 2024 non avranno ancora scelto un operatore dilibero. Secondo Il Sole 24 Ore , si tratta di circa 4,5 milioni di utenti. A gestire la procedura è la società ...Roma, 10 gen. In occasione dello stop aldel gas, misura che coinvolge oggi circa 5,5 milioni di famiglie non vulnerabili, il Codacons diffonde la guida completa con tutte le informazioni e i consigli utili ai consumatori ...tanto ai fruitori del mercato. La struttura che immaginiamo deve essere improntata: alla migliore conservazione dei prodotti, soprattutto garantendo la qualità e la salubrità delle derrate alimentari; ...Da oggi 10 gennaio 2024 diciamo addio al mercato tutelato del gas: scatta infatti il mercato libero. Ci guadagneremo No, purtroppo. Anzi, sarà una discreta stangata. Per capire quanto costerà alle ...