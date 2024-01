Mercato dei Fiori Meleo-Festa M5s | bocciata delibera su riqualificazione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “La maggioranza ha bocciato la nostradi iniziativa consiliare sul progetto didell’exdeidi via Trionfale nel Municipio I, il cui manufatto il 4 ottobre del 2022 aveva subito il crollo di una parte del solaio portando all’inevitabile interdizione dell’edificio e al trasferimento degli operatori nel Centro Carni”. Cosi’ in una nota congiunta la capogruppo del M5s in Campidoglio Lindae la capogruppo del M5s in Municipio Roma I Federica. “Nonostante le promesse della maggioranza del Municipio I, – aggiungono – allo stato attuale l’immobile e’ vuoto e a rischio di situazioni di illegalita’, togliendo spazio a opportunita’ di riutilizzo collettivo e posticipando l’avvio di quella che e’ un’ipotesi di progetto che chissa’ se mai sara’ ...

Altro gol per Pulisic in una serata decisiva per il Milan . Al momento è lui il colpo di un mercato fin troppo criticato. La nostra analisi (pianetamilan)

Frenkie de Jong , intervistato in patria da “NOS”, ha allontana to le sirene di mercato che volevano il talentuoso centrocampista olandese lontano ... (sportface)

Non c'è un euro o quasi. E in più non c'è nemmeno il Decreto Crescita svanito insieme ai botti di Capodanno, quella misura che dal 2019 consentiva ... (panorama)

... così come un miglioramentosistemi di assistenza di guida, secondo le ultime versioni ... Per arrivare nei mesi successivi sul... con il suo chiostro adiacente, il Claustre del Carme, che ospita ilprincipale della città. Da qui è molto semplice raggiungere la Fortaleza de la Mola, unomigliori esempi dell'...L`acquisto di Tajon Buchanan da parte dell`Inter di fatto chiude le porte dei nerazzurri in questo mercato di gennaio a Mehdi Taremi (24 presenze e 6 gol in questa."Una società che non c'è". E' questo il titolo di un editoriale a firma di Vittorio Zambardino pubblicato oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno ...