Meloni alle europee? Di Nisio Aidosp a Notizie com | “Dovrebbe lasciare spazio agli altri del partito”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Quando hai già un incarico di prestigio che richiede tanta energia, sarebbe il caso di delegare adl’incarico di rappresentare ilin Europa”. Sono le parole di Francesco Di, presidente dell’Associazione italiana dottori in scienze politiche (). In esclusiva a.com l’esperto consiglia ai leader dei partiti di maggioranza di non candidarsielezioni: “Le prese di posizione sono avventate”, aggiunge. (Ansa Foto) –.comL’Europa si prepara a scegliere il nuovo Parlamento e in Italia i tre partiti di governo, Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, sonoprese con le candidature. Il presidente azzurro Antonio Tajani, anche vicepremier e ministro degli Esteri, propone di candidare ...