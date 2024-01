Mega rissa in strada tra ragazzini a Centocelle | interviene la Polizia | identificati in 5

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pomeriggio movimentato quello di ieri nella zona dia Roma, teatro di una maxiintra. Per separarli è stato necessario l’intervento della. Almeno venti, d’età compresa tra i 19 e i 13 anni, coinvolti in un’accesaieri nel tardo pomeriggio in Piazza dei Mirti. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 19.30 di martedì 9 gennaio 2024. I poliziotti, al loro arrivo, non senza difficoltà, hanno provveduto a separare i contendenti. Cinque quellie denunciati per, altri, alla vista degli agenti, sono fuggiti via. Imprecisate al momento le cause dell’accaduto. Sul caso proseguono gli accertamenti da parte del Commissariato. Foto di ...

