Medico Lazio | 'Quando torna Immobile? Abbiamo due obiettivi'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il punto infortunati in casa, chi recupera e chi no per il campionato. Questo il resoconto delsociale Fabio Rodia ai canali ufficiali...

Apprensione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala . L'attaccante argentino al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia con la, ha chiamato a sé ildi squadra lamentando un leggero fastidio. Un'espressione poco convinta dell'ex Juve che non è poi rientrato nel rettangolo di gioco nel secondo tempo. Mourinho , ...... troppi coloro che bypassano ildi famiglia, nella speranza di essere subito sottoposti a controlli nei pronto soccorso, quando in molti casi potrebbero curarsi a casa', ha aggiunto.e ..."Le vittorie sono frutto del lavoro di tutti, dell'allenatore, in primis, del direttore, della società ma anche dei magazzinieri e dei medici, di tutti coloro che ... gruppo e di acquisire la ...Alla vittoria ci arrivano non solo i giocatori e gli allenatori ma anche tifosi e medici. Tutti si adoperano per l’obiettivo". "Siamo contenti di aver festeggiato il compleanno della Lazio in questo ...