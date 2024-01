Medici Pronto soccorso | ' ticket su codici bianchi non evita sovraffollamento'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Regione che vai eper le prestazioni inche trovi. "Non c'è un quadro preciso e dettagliato su questo meccanismo, ogni regione decide una tariffa e fa a modo suo. Quello che possiamo dire sicuramente è che questa misura assolutamente nonildei. Pagare 20-30 euro non è certo un deterrente, perché spesso non vengono pagati e tocca all'azienda recuperarli ma soprattutto perché sono tantissime le esenzioni". Così all'Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente della Simeu, la Società italiana dina emergenza-urgenza, boccia la richiesta deiche in Toscana hanno chiesto alla Regione che venga reintrodotto il pagamento del ...

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina medici na d’Emergenza – ... (ilcorrieredellacitta)

Soccorso sono da incubo e le corsie ospedaliere sono 'sotto assedio', con molte centinaia ... Addirittura, in alcune Regioni, iin ferie sono stati richiamati in servizio, per far fronte ......è elevato il numero di nuovi casi e più è probabile che qualcuno finisca in ospedale o al... con il coinvolgimento e l'impegno deidi medicina generale ma anche di farmacisti, specialisti,...Così è intervenuto Andrea Crisanti, medico e parlamentare del Pd ... come nel caso di coloro che lavorano nei reparti di pronto soccorso, dai pazienti e da strutture inefficaci Ma chi ci va! Se non ...I medici del reparto di Terapia intensiva pediatrica di Padova ... Poi i brividi, la paura, l'angoscia. Dal pronto soccorso pediatrico, interpellato dalla famiglia, il consiglio ai genitori ...