Mazzarri rischia di prendere un altro taxi | stavolta per il ritorno in Toscana | a casa The Athletic

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Napoli è diventato una squadra irriconoscibile rispetto all’anno scorso; ne parla anche The, sottolineando il downgrade dei calciatori: “Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma prima di Natale, il tecnico toscano ha passato così tanto tempo a dare le sue spiegazioni che quando è uscito dallo Stadio Olimpico, il pullman della squadra era già partito ed è dovuto tornare a Napoli in. La sconfitta di domenica allo Stadio Grande Torino, uno scoraggiante 3-0, è arrivata ancora più lontano dadopo non si è presentato davanti alle telecamere. (…) Quandoè tornato per un secondo mandato a novembre, sapeva che non sarebbe stato semplice; e le sue prime partite non sarebbero potute essere più difficili. E’ stato salvato a Bergamo da Elmas che poi è stato venduto al ...

...di diventare maxi visto che dopo la Salernitana ci sarà la partenza per l'Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana . Il grosso nodo resta però quello in panchina. L'arrivo di Walter...Ma cosa volete che siano questi, se non numeri smontati in fretta De Laurentiis manda il Napoli in ritiro punitivo ,anche. Lo scrive Repubblica. Castigo doveva essere e alla fine è ...Sarà ed è un gennaio attivissimo per il Napoli, che perso Dragusin deve individuare un rinforzo difensivo all'altezza per rinforzare il reparto ...Non uno ma due errori clamorosi in panchina. Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri. Non ce ne voglia il tecnico di San Vincenzo a cui andrà eternamente l'affetto e la gratitudine della città per aver ...