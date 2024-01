Maxi sequestro di giocattoli contraffatti a Napoli | una denuncia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero fruttato oltre 350mila euro i 75milae potenzialmente pericolosi trovati e sequestrati dalla Guardia di Finanza diin un container. Una cittadina cinese è statata per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Suisono stati riscontrati i marchi falsi di case produttrici internazionali e di serie cult animate. La merce era pronta per essere confezionata e inserita nei circuiti di vendita in occasione della Festa dell’Epifania, nonché nei negozi specializzati, in vista del periodo dei “saldi“, da poco iniziato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.