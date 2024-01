Maurizio Sarri è l’uomo derby | Josè Mourinho battuto ancora | Lazio in semifinale di Coppa Italia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Vince chi sbaglia meno. E chi nell’eraha ormai dimostrato da tempo di saper gestire meglio la tensione. Labatte la Roma 1-0 con un rigore di Zaccagni e si qualifica per le semifinali di, dove dovrà vedersela contro una tra Juventus e Frosinone. Da quando la squadra che ha compiuto ieri 124 anni è guidata dal tecnico di Figline Valdarno (2021/22), ha vinto quattro dei seidisputati contro la Roma (1N, 1P) e l’ultimo allenatore biancoceleste a riuscirci è stato Sven-Göran Eriksson, tra il 1997 e il 1999. Un altro dato riguarda i gol segnati. La Roma, infatti, non va a segno da quattro gare contro i biancocelesti, come non accadeva dal periodo 1995-1996, tra le gestioni di Carlo Mazzone e Carlos Bianchi. Non mancano gli ...

Primi 45' privi di grandi emozioni, con pochissime occasioni da rete per le squadre die José Mourinho . Eppure le antenne in casa giallorosse si sono drizzate proprio alla fine della ...Con Provedel influenzato e neanche in panchina,ha scelto di affidarsi all'esordiente ellenico, che sembra aver dunque superato nelle gerarchie il più esperto collega Sepe. Classe 2001 ...La 'Joya' ha dovuto abbandonare il campo al termine della prima frazione di gioco nel derby di Coppa Italia all'Olimpico ...Guai in vista per la Roma di Josè Mourinho, impegnata nel derby di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri. Alla fine del primo tempo lo Special One ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala che ha ...