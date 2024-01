Matt Riddle | “Io in AEW? Vi dico come la penso”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è stato licenziato dalla WWE er poi debuttare negli ultimi giorni in New Japan. Ovviamente anche le sirene dellarisuonano forti e lo stesso ex campione degli Stati Uniti ha voluto dire la sua in merito. Le sue parole “Per me attualmente c’è solo la MLW, le indies e la New Japan. Ho molto tempo libero e ho modo per esprimere la mia artevoglio. Ci sono determinate cose che voglio fare e attualmente il Giappone è la mia priorità.”