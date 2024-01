Massacro di Biden | Hamas si è rafforzato | il prof Orsini si scatena su Gaza

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Il corpo di questi bambini viene perforato dai proiettili di” Alessandroè un fiume in piena. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, ilessore della Luiss ha analizzato la situazione in Medio Oriente e ha condannato nettamente il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto a. “Questi bambini vengono ammazzati esclusivamente con armi americane – ha dettodurante il suo intervento – questi bambini non vengono massacrati da Netanyahu, vengono massacrati dae da Netanyahu”. Joee Benjamin Netanyahu tra i maggiori bersagli dell'intervento del fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS. Ma anche John Kirby, il portavoce della sicurezza nazionale di Washington., infatti, ...

... a colloquio con vari paesi per fermare l'escalation e non solo, mettere una toppa alche ... Cosa che, se avvenisse, darebbe una boccata di ossigeno aper le prossime presidenziali, allo ...In pratica l'Amministrazionee le grandi monarchie del Golfo, il principe saudita Mohammed ...è ancora possibile " esattamente il processo che Hamas voleva distruggere con ildel 7 ..."
Il conto alla rovescia per l'arma nucleare iraniana è cominciato, e così quello del confronto diretto con gli Stati Uniti e di un possibile raid preventivo israeliano.