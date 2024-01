Marvel Studios | ecco le serie Netflix nella timeline ufficiale del MCU

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Da oggi lefanno ufficialmente parte del canone delCinematic Universe. Con il debutto di Echo in streaming su Disney+, letargatesono ufficialmente entrate a far parte dellaprincipale delCinematic Universe, quella notanarrazione come Sacra Linea Temporale. Dopo i commenti dei dirigenti deiqualche giorno fa, Disney+ ha aggiunto tutti gli show nati dalla partnershipalla sezione "Order" del MCU presente sulla piattaforma digitale. Tutti gli show, quindi, da Daredevil a Jessica Jones, da Luke Cage a The Punisher e persino ...

Nella giornata di oggi i cinque episodi di Echo sono stati diffusi in streaming su Disney+ e, come è spesso accaduto nella storia delle produzioni, i momenti finali hanno incluso una scena dopo i titoli di coda. Ecco la spiegazione di quanto si vede. Ovviamente non procedete con la lettura dell'articolo se non avete ancora visto l'...Ma il pubbliconon l'ha di certo dimenticato in Eternals e neppure l'attore ha archiviato l'...da allora ha suggerito un potenziale secondo capitolo (non confermato ufficialmente dagli) ...Nella giornata di oggi i cinque episodi di Echo sono stati diffusi in streaming su Disney+ e, come è spesso accaduto nella storia delle produzioni Marvel Studios, i momenti finali hanno incluso una ...Le serie nate dalla collaborazione tra Marvel e Netflix sono canoniche nell'MCU: ma dopo la sorprendere notizia, arriva il dubbio: in che ordine guardarle