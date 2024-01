Mark Zuckerberg | il nuovo progetto | “Bovini del mio allevamento berranno birra”

'Il mio obiettivo è creare carne di bovina di altissima qualità, la migliore del mondo'. E' quanto scrive in un post su Facebook, ora Meta, il fondatore, corredando il tutto con una foto sorridente a tavola davanti a una bistecca. 'Il bestiame è Wagyu e Angus - spiega - . Gli animali cresceranno mangiando farina di noci di macadamia e ..."Il mio obiettivo è creare carne di bovina di altissima qualità, la migliore del mondo". E' quanto scrive in un post su Facebook, ora Meta, il fondatore, corredando il tutto con una foto sorridente a tavola davanti a una bistecca. "Il bestiame è Wagyu e Angus - spiega - . Gli animali cresceranno mangiando farina di noci di macadamia e ...Quando mancano poche settimane alla festa di compleanno di Facebook, che compirà 20 anni il prossimo 4 febbraio, il suo fondatore Mark Zuckerberg sta per cimentarsi con un altro business, ...Nuova avventura per Mark Zuckerberg, ma chi si aspettava novità in campo tecnologico rimarrà deluso. Con un lungo post pubblicato su Meta, il fondatore di Facebook ha annunciato di avere inaugurato un ...