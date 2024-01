Mario Sechi | Vi racconto chi era Kelledda Murgia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Michelaè nata nel 1972 a Cabras, in Sardegna. Il vostro cronista è nato qualche anno prima (1968) nello stesso paese galleggiante tra mare e stagno, laguna e golfo. La cosa non ha rilevanza alcuna per la storia della letteratura, ma ha un suo significato per le biografie, il detto, il contraddetto e soprattutto il non detto. Con Michela ho condiviso i luoghi dell'infanzia, il paese, l'isola, la tradizione orale e l'abitare nella lingua italiana pensando inesorabilmente in sardo (Francesco Cossiga mi diceva: «, noi sardi nell'italiano ci abitiamo»). Chiusa per entrambi la stagione del gioco in piazza Stagno Pontis, dove ragazzini e ragazzine si mischiavano, si confondevano, si annusavano, per ogni piccola canaglia di quella banda iniziò un percorso verso quella che dopo si rivelò una chimera, la maturità, figuriamoci. Ci siamo persi di ...