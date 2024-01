Mario Amerio presenta con Massimo Cotto e Luigi Berzano il suo nuovo libro

Venerdì 19 gennaio alle 18 al Foyer delle Famiglie, in via Milliavacca 5, Asti, si terrà la presentazione del nuovo libro di"Fuori dal 900 " Lavoro, Sinistra e Sindacati in terre sconosciute" (Team Service Editore). In dialogo con l'autore Massimo Cotto, giornalista e scrittore, e Luigi Berzano, sociologo, ...Venerdì 19 gennaio alle 18 al Foyer delle Famiglie, in via Milliavacca 5, Asti, si terrà la presentazione del nuovo libro di"Fuori dal 900 " Lavoro, Sinistra e Sindacati in terre sconosciute" (Team Service Editore). In dialogo con l'autore Massimo Cotto, giornalista e scrittore, e Luigi Berzano, sociologo, ...Venerdì 19 gennaio alle 18 al Foyer delle Famiglie, in via Milliavacca 5, Asti, si terrà la presentazione del nuovo libro di Mario Amerio “Fuori dal 900 – ...Il nuovo saggio del sindacalista e consulente astigiano, verrà presentato venerdì alle 18 presso il Foyer delle Famiglie ...