Mar Rosso | Tajani “Azione diplomatica a tutto campo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “I principali vettori internazionali continuano a deviare le imbarcazioni commerciali attraverso il Capo di Buona Speranza con significativi aumenti dei costi e dei tempi di trasporto e con evidenti rischi di un nuovo rialzo dei prezzi al consumo. La riduzione dei flussi commerciali attraverso il Marè un danno anche per le nostre compagnie di navige per i porti italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogsulle iniziative anche in sede europea volte a ristabilire la sicurezza della navignel Mar. “Penso ai poli logistici del sud, a cominciare da quelli d Gioia Tauro e a quelli del nord come Genova e Trieste. Per questo stiamo portando ...

