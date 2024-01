Mar Rosso | nuovo attacco Houthi | caccia Usa e Gb abbattono 18 droni e 3 missili

Si tratta del 26esimo attacco degli Houthi alle rotte commerciali deldal 19 novembre I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno sferrato un nuovo attacco contro le navi mercantili nel: Us Central Command ha annunciato che aerei da combattimento ...La Marina Usa ha abbattuto un totale di 24 missili e droni Houthi lanciati dallo Yemen, in uno dei più grandi attacchi dei ribelli avvenuti nelnegli ultimi mesi. Lo riferisce la Cnn citando due dirigenti del Pentagono. Blinken in missione a Tel Aviv incontra Netanyahu, a cui chiede di evitare 'ulteriori danni ai civili' a Gaza: ...(Adnkronos) - I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno sferrato un nuovo attacco contro le navi mercantili nel Mar Rosso: Us Central Command ha annunciato che aerei da combattimento statunitensi e ...La guerra in Medioriente giunge al giorno 96. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita in Israele. "I Paesi della regione vogliono uno Stato ...