Manuale per riconoscere le frasi fatte e dichiaratamente fesse

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) «Vorrei fare la proposta di liberarci dell’espressione “gay”. È un’espressione che esiste solo nei mezzi di comunicazione, non è che sei a una cena e qualcuno ti presenta “il mio amicogay”. E perché mettiamo “” solo di fronte a “gay”? Mica diciamo che qualcuno èirlandese,mancino. È come se ti stessero dando dello svergognato: lo sei?!». Qualche giorno fa l’Hollywood Reporter ha messo on line l’abituale tavola rotonda della stagione dei premi, quella in cui alcuni candidati chiacchierano tra loro di varie cose. Questa osservazione che ho trascritto quissù l’ha fatta Andrew Scott – il prete di “Fleabag”, per capirci – mentre Robert Downey jr. e Paul Giamatti si cappottavano dal ...