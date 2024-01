Mamma abbandona figlia un mese dopo la nascita – ciò che fa il fidanzato non può essere cancellato

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dare il benvenuto a una piccola vita in questo mondo è una sensazione che non puòdescritta adeguatamente a parole. È un evento che cambia completamente la vita e il modo in cui si viveva prima è cambiato per sempre. Ma quando la piccola Persephone nacque, la sua prima volta sulla Terra non ebbe un inizio felice. Pocoil parto, sua madre scappò con la bambina e diede un ultimatum. La decisione cambiò per sempre la vita di Persephone. Chiunque sia un genitore sa che non c’è nulla che non farebbe per il proprio figlio piccolo. Se vostrao vostro figlio sono in pericolo in qualche modo, fate tutto il necessario per tenerli al sicuro e dare loro forza e sostegno quando ne hanno bisogno. Ma non tutti i genitori sono sempre in grado di esserlo. Nel 2015, Richard Johnson ha dato il benvenuto al suo ...