Maldini ha già l’Inter nel mirino | «Sarà una sfida speciale | come un derby!»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pochi minuti fa il Monza ha ufficializzato l’acquisto di Daniel. L’attaccante del Milan è già pronto per lacontrodi sabato. Ecco le sue prime parole da biancorosso. PARTITA IMPORTANTE – Danielè entusiasta del suo passaggio al Monza. Da rossonero sente particolarmente il match di campionato contro, in programma sabato sera. Così il giovane attaccante, figlio d’arte, risponde ai giornalisti di Sportitalia: «Già mi sento a casa e l’arrivo al Monza è stato perfetto. Sono molto felice di essere qua. Che piani ha il mister per me? Con lui ho parlato ieri ma di altro. Il mio obiettivo è quello di fare una grande stagione sperando di aiutare la squadra e il mister. È stato tutto molto veloce, ho parlato con mio padre e abbiamo capito che il Monza era la scelta migliore ...

Paolo Maldini , ex calciatore e dirigente del Milan , ha festeggia to il Natale con la famiglia . E Rafael Leao ha approva to sui social (pianetamilan)

In risposta a un VIDEO su Paolo Maldini , è arrivata la storia su Instagram di un altro ex Milan , Demetrio Albertini . Ecco le sue parole (pianetamilan)

Anche il Monza di Adriano Galliani (che ha preso Danielin prestito secco dal Milan dopo la ... ma in questo caso ha trovato una chiusura da parte del club torinese (bloccato da Giuntoli...Vero, non sono più i tempi in cui Bergomi, Baresi, Paolo, Baggio esordivano da ragazzini e ... Non sarà Rivera,fenomeno a 15 anni, ma è un'idea per sognare. E per segnare.