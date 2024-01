Madame Web | primo sguardo ai costumi di Dakota Johnson e Sydney Sweeney grazie al merchandise

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Delle nuove immagini promozionali diWeb offrono unal film e aidi. Dopo l'uscita del trailer ufficiale, delle nuove immagini promozionali e deldiWeb anticipano ulterioremente il film e in particolare idi. L'immagine promozionale di una bibita Ocean Spray anticipa per la prima volta il costume completo della chiaroveggente Cassandra Webb di, chiaramente ispirato a Spider-Man. Il nuovo poster in lingua cinese diWeb diffuso dalla Sony Pictures e altre immagini ...