“Ma è normale?” Cruciani stronca Gino Cecchettin

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso dell’ultima trasmissione della Zanzara, Giuseppeha commentato con toni accesi i temi riguardanti Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e il signor. “Iniziamo con tre petardi, riguardanti tre persone”, ha esordito. “Prima persona, Chiara Ferragni, indagata per truffa. A me non me ne frega niente della vicenda giudiziaria. Non me ne frega nulla, sono super garantista. Non me ne frega niente di come andrà a finire. Però vi lascio questo piccolo pensiero, che non è mio, naturalmente è una cosa storica. ‘Gareggiando a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura’. Quando fai dell’immagine il tuo brand, quando fai di te stesso il tuo brand, quando fai del moralismo, spesso secondo me da quattro soldi, quando ti fai paladina dei diritti, dunque del mondo più buono, quando ...