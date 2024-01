Lukaku ha fame di derby

ROMA - Ha il numero della paura stampato sulla maglia, il 90, ma anche il curriculum di chi può avvicinarsi a un derby con atteggiamento intrepido. Romelusi cimenta con una partita metropolitana per la trentaseiesima volta , la seconda da quando frequenta la Roma, e conta di lasciare un ricordo nitido di sé anche allo stadio Olimpico . Nel ...Calciomercato Milan, scelto il colpoinsieme a ConteQualora il Milan dovesse dunque valutare ... conoscendo la sua incredibiledi vittorie, potrebbe accogliere la sfida rossonera come una ...Scopri dove vedere in diretta la partita Milan-Atalanta, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Pioli e Gasperini ...ROMA - Ha il numero della paura stampato sulla maglia, il 90, ma anche il curriculum di chi può avvicinarsi a un derby con atteggiamento intrepido. Romelu Lukaku si cimenta con una partita metropolita ...