Lotto | credici un po’ di più | vincita stratosferica

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), sembra chiaro che non lo credeva possibile: la storia di quest’uomo, invece, ci rivela che a volte basta solo volerlo. I giocatori die Superenasono rimasti a digiuno, in questo ultimo weekend festivo. L’estrazione del sabato è stata posticipata in maniera tale che non coincidesse con il giorno dell’Epifania, ragion per cui ci vorrà la prossima settimana perché qualcuno possa avere un incontro ravvicinato, almeno si spera, la dea bendata. PixabayIl jackpot del Superena, nel frattempo, continua a lievitare. Adesso è arrivato a quota 42 milioni di euro e sono in tanti, come ampiamente prevedibile, a sperare che il terzo concorso dell’anno possa essere quello giusto. E quanto bello sarebbe, in effetti, iniziare il 2024 con unamilionaria? Qualcuno che possa rispondere a ...