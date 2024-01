Lotto | 8 Doppio Oro assegna una vincita da 60mila euro a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lazio a segno con il 10e. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, lapiù alta di giornata arriva da, con un 8Oro da 60 milaa cui si aggiunge un 4Oro da 8 milacentrato a Pontinia, in provincia di Latina. L’ultimo concorso del 10eha distribuito 12,7 milioni diin tutta Italia, per un totale di 102 milioni dall’inizio dell’anno.: preso il furbetto del, giocava le schedine senza pagare: il suo caso a Striscia la NotiziaOro, come funziona I giocatori del 10e, durante la compilazione della schedina di gioco, hanno la possibilità di scegliere da un minimo di 1 numero fino ad un ...