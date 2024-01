Locazioni turistiche e affitti brevi | come e quando chiedere il CIN

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La norma è già in vigore ma l'obbligo scatta dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico ...

Un emendamento alla legge di conversione del decreto Anticipi introduce Nuovi oneri a carico di chi mette in locazione il suo immobile. Sanzioni per ... (ilsole24ore)

Il nuovo CIN (Codice Identificativo Nazionale) obbligatorio pere affitti brevi , sarà attribuito dal ministero del Turismo ma al momento non è attiva la procedura di richiesta e rilascio, per cui si applicano le regole regionali fin quando ......e applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 13 - ter del DL n.145/2023 (dl collegato fiscale) che disciplina leper finalità, le...Vigili urbani in campo per contrastare l'evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche. Saranno infatti gli organi di polizia locale i titolari delle funzioni di controllo, verifica e ...Il Ministero del Turismo informa che in merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle ...