Lo strike nucleare Usa e l' assenza di Austin | cosa poteva succedere

...Tutti i velivoli di questo genere disponibili sono assegnati all'AFGSC - Us Air Force Global... Tra il 2007 e il 2011, la capacitàdi questi aeromobili è stata rimossa in conformità con ...Prima l'assassinio di Saleh al Arouri , leader di Hamas , ucciso lo scorso martedì da unodi un drone israeliano nel sud di Beirut, capitale del Libano. Poi l'attentato nei pressi ...USS ...Cosa sarebbe accaduto se, in assenza del generale Austin (nel frattempo in sala operatoria), gli Stati Uniti avessero avuto bisogno di lanciare un attacco nucleare