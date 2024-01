Lloyd Austin ricoverato e operato per tumore alla prostata | Biden tenuto all' oscuro della malattia del capo del Pentagono

New York - Cancro alla prostata. È questo il problema di salute che aveva costretto il segretario alla Difesaa ricoverarsi il 22 dicembre scorso al Walter Reed National Medical Center di Washington, per farsi operare. L'intervento, descritto come "minimamente invasivo" però aveva avuto delle ...È in cura per un cancro alla prostata il segretario alla Difesa statunitense,(nella foto), ricoverato dal 1° gennaio al Walter Reed National Military Medical Center di Washington. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono Pat Ryder, secondo cui"continua a ...New York - Cancro alla prostata. È questo il problema di salute che aveva costretto il segretario alla Difesa Lloyd Austin a ricoverarsi il 22 dicembre scorso al Walter Reed National Medical Center di ...È in cura per un cancro alla prostata il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin (nella foto), ricoverato dal 1° gennaio al Walter Reed National Military Medical Center di Washington. Lo ha ...