LIVE Torino-Inter | Primavera 1-0 | Chivu ci prova con i cambi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è alle ore 16, si gioca allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APPCOPPA ITALIA(ore 16) 75? Ammonito Spinaccè 70? Risponde anchechea entrambi i terzini: fuori Aidoo e Motta, dentro Nezirevic e Cocchi 68? Doppioo anche per il: fuori l’autore del gol Ciammaglichella e Gabellini, dentro Franzoni e Silva 65? Squadre molto lunghe adesso, in particolare l’che vuole trovare il ...

... hanno interessato 23 Province in Italia tra cui Sassari Di: Redazione SardegnaUn ampio piano ... Gorizia, Modena, Pistoia, Perugia, Roma, Salerno, Siracusa, Milano, Sassari, Savona ,, ...... i bianconeri provano a replicare l'affare Bremer Il calciomercato della Juventus si sta accendendo con il primo vero colpo: si tratta di Tiago Djalò in arrivo aper le visite mediche e la ...32' l'Inter non sembra deciso a trovare il pari quindi la partita è scesa di tono 23' esce Ciammaglichella per Silva 14' ancora Ciammaglichella, ...E' un Toro concreto quello che va negli spogliatoi alla fine del primo tempo in vantaggio contro l'Inter che sicuramente è una squadra forte e decisa. Igranata di Scurto hanno subito il pressing ...