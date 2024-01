LIVE Sonego-Korda 4-6 | 5-3 ATP Adelaide in DIRETTA | due break consecutivi per l’azzurro | il match improvvisamente cambia faccia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI SINNER-POLMANS 40-40 Torna a spingere in campodi dritto. Annullati due set point. 40-30 Dritto largo in uscita dal servizio del. 40-15 Bellissima smorzata di, che aveva rischiato prendendo la riga con il dritto inside in precedente. 30-15 Altra gran risposta di rovescio. 30-0 Altro miracolo in controbalzo sulla risposta nei piedi di, che però sta sbagliando sempre il colpo successivo. 15-0 Altro dritto fuori, comodo, di. 5-3 Grande risposta di rovescio sulla riga! C’è un altro! 15-40 Regalaqui la risposta di rovescio sulla ...