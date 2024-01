LIVE Sci alpino | seconda prova Wengen in DIRETTA | si parte! Gli uomini-jet studiano il Lauberhorn accorciato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Daniel Hemetsberger chiude la suacon il tempo di 1:47.03. Al via ora lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. 12.30 SISCATTA LADELLA DISCESA DI! 12.28 Pochi istanti e si inizia. Il primo a scendere sarà l’austriaco Daniel Hemetsberger. 12.25 Nella primadi ieri, sul percorso lungo, abbiamo visto un Marco Odermatt a tutta. Lo svizzero vuole dettare legge nel lungo fine settimana di casa. Riuscirà a confermarlo anche nelle due discese? 12.22 La pista misura 2.950 metri con partenza a quota 2.025 e arrivo a 1.287. 31 porte, 738 metri di disllo. Si scenderà sul tracciato più breve, quello che vedremo domani in occasione della discesa di recupero di quella di Beaver ...

... Redazione SardegnaRoma, 8 dic. - L'arrivo di temperature più rigide non è un problema per i ... "A volte, scherzando, dico ai genitori: 'ma voi andreste a giro in città vestiti da' Lo dico ...A seguire "" le gare ci sono molti meno spettatori rispetto a solamente una decina di anni fa e ...invernali (a cui bisogna aggiungerne anche otto estive) e quindici campionati del mondo di...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca della prima prova di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova del ...L'evento si disputerà l'11 gennaio e vale come tredicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si è imposto nell'edizione dello scorso ...