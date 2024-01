LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | subito il corto delle coppie Conti-Macii a caccia del bis! Corto uomini nel pomeriggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: La gara, che apre il programma, sarà senza ombra di dubbio unapiù interessanti ai Campionati; la prova offrirà un nuovo confronto tra Sarae Niccolòe Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin dopo la contestata vittoria di questi ultimi in occasioneFinali Grand Prix di Pechino. 11.48: La rassegnanentale inizia con il programmadie prosegue nella serata con il programmadella gara maschile. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per ...

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...Si parte. Oggi, mercoledì 10 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in scena in Lituania, precisamente presso la Zalgirio Arena di Kauna ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale inizia con ...