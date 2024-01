LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | subito Conti-Macii | poi Rizzo nel pomeriggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e Streamingdia Kaunas – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I giovani azzurri da seguire a Kaunas – I favoriti della danza – I favoriti della gara maschile – I favoriti della gara delle Coppie di– Matteocambia il programma corto Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare dei Campionatidi, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegnanentale inizia con il programma corto delle coppie die prosegue nella ...

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale inizia con ...Appuntamento con la storia ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura. Sarà una gara molto particolare per Charléne Guignard-Marco Fabbri, veterani della danza sul ghiaccio che si presenteran ...