LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | livello medio alto | attesa per gli azzurri

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:55 Short decisamente acerbo quello di Appleby. Non sembrano esserci i presupposti per passare il taglio. 18:53 Non positivo l’avvio del britannico che atterra malissimo dal triplo axel per poi ruotare solo doppio il toeloop pianificato triplo combinato con il triplo flip. 18:52 E’ il momento del britannico Edward Appleby, 19 anni di Colchester. E’ allenato a Romford da John Wicker, coadiuvato per le coreografie da Wendi Ross e Stéphane Lambiel. E’ stato 17mo lo scorso anno ai Mondiali juniores (era alla quarta partecipazione in cinque anni), è al primo grande evento internazionale. Si esibisce su un medley tratto da La Febbre del sabato sera, You Should Be Dancing di Bee Gees, Albhy Galuten, Karl Richardson e Disco Inferno (Glee Cast Version) di Glee Cast, Adam Anders, Peer Astrom, Ryan Murphy. 18:51 Mark ...