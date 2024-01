LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia punta su Matteo Rizzo nel corto! Attesa per Memola e Frangipani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22: Ad aprire la gara l’armeno Fedor Chitipakhovian, 20 anni, di origine russa di San Pietroburgo. Si allena a Repino con la guida di Ekaterina Kulikova e Ilya Zimin. E’ al debutto in una grande manifestazione internazionale, si esibisce su Pressure di Until The Ribbon Breaks 16.20: Ma attenzione a non sottovalutare la mina vagante Gabrieleche, se in giornata, è capace di sparigliare le carte mettendo sul piatto una dirompenza fisica a servizio di due layout altamente competitivi. Fariti anche su Nikolaj, alla sua prima annata in categoria Senior e già capace di atterrare elementi difficili come il quadruplo lutz. Tra gli altri osservati speciali figurano infine Deniss Vasi?jevs e il georgiano di scuola Tutberidze Nika Egadze, con ...