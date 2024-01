LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | caduta per Memola | ora Frangipani

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Peccato!!!! Gabriele ruota solo triplo il salchow, pianificato quadruplo, poi ottimo il triplo axel 19:59 SIIIIIIIIIIIIIII! Inizio top con quadruplo toeloop/triplo toeloop preceduto da una luna 19:58 Si chiude il penultimo gruppo con l’azzurro Gabrielein gara. Ha compiuto 22 anni lo scorso 31 dicembre, è nato a Pisa ed è allenato a San Donato Milanese da Fabio Mascarello. Quarta partecipazione aglidopo il 13mo posto del 2021 fa, lo splendido nono posto del 2022 e la decima piazza dello scorso anno. Anche per lui ci saranno due quadrupli. Forza Gabriele! 19:57 Sono 72.78 (32.27, 36.51) i punti er Nikolaj, adesso sesto. Ha limitato i danni malgrado l’errore. 19:56 Dal review l’axel sembra under, vediamo cosa dice il pannello. L’obiettivo è stare intorno ...

