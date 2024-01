LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Beccari-Guarise da top7! Attesa per gli altri binomi azzurri

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26: la coppia magiara totalizza un punteggio di 65,29 che significa quarto posto alle spalle degli14.23: prova solida della coppia ungherese che potrebbe entrare in gioco nella lotta per le prime posizioni 14.22: bene il triplo twist, bene il triplo toeloop e bene il triplo flip lanciato 14.21: Si chiude il penultimo gruppo con la coppia ungherese composta da Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko 14.20: gli olandesi totalizzano un punteggio di 53.95 che vale loro la sesta posizione provvisoria 14.17: qualche sbavatura di troppo per la coppia olandese che sarà lontana dalle prime posizioni 14.15: bene il triplo twist, solo doppio il salchov e bene il triplo flip lanciato 14.14: Tocca ora alla coppia olandese Daria Danilova e Michel Tsiba, che puntano alla top 10. 14.13: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Il punteggio per gli svedesi è 42.66, sono noni e penultimi, non si qualificheranno a meno di ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...Si parte. Oggi, mercoledì 10 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in scena in Lituania, precisamente presso la Zalgirio Arena di Kauna ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale inizia con ...