LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | 3° posto provvisorio per Frangipani | tra poco Rizzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 Sbavatura nel primo elemento, il quadruplo lutz, arrivato sbilanciato in avanti e con mano sul ghiaccio, poi ampio il triplo axel. 20:30 Salgono i decibel in Arena. Scende sul ghiaccio il campione in carica, il francese Adam Siao Him Fa, 22 anni dacompiuti, nato a Bordeaux, vive a Courbevoie e si allena a Nizza, sotto la guida di Cédric Tour, Rodolphe Marechal e Benoit Richaud. E’ stato 12mo agli2019 e 11mo agli2020. Ha chiuso con un buon 14mola prova ai Giochi Olimpici di Pechino ed è stato ottavo ai Mondiali del 2022, poi lo scorso anno l’exploit con l’oro di Espoo aglie la delusione del decimoai Mondiali di Saitama dove è arrivato in precarie condizioni ...