LIVE Musetti-Thompson | ATP Adelaide in DIRETTA | inizia l’incontro con l’australiano al servizio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 09:07 Il toscano ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. Tra poco più di tre minuti il match inizierà dunque conal. 09:05 Accolti dall’applauso del numeroso pubblico presente entrano in campo Lorenzoe Jordan. 9:00 Tutto pronto sul Campo Centrale, dove si attende solo l’ingresso in campo dei due protagonisti. 8:55 Grazie al nuovo protocollo firmato da ATP e WTA da questa stagione i match non ancorati entro le 23.00 dovranno essere spostati al giorno seguente. Non è il caso odierno, adsono appena le 18.25 e manca solamentedi. 8:50 Il vincente del match troverà ai quarti di finale uno ...