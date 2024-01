LIVE Musetti-Thompson 5-4 | ATP Adelaide in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Game. Servizio vincente dell’australiano, ma dopo il cambio di camposervirà per chiudere il primo set. AD-40 Reattivo stavoltanel giocare il rovescio dopo la prima esterna. 40-40 Lungo il recupero di rovescio del numero 47 ATP. Ennesima parità di questo nono gioco. AD-40 Terzo ACE dell’australiano. 40-40 Ancora una voltamanda in rete il rovescio in uscita dal servizio. AD-40 Deliziosa la demi-volèe di rovescio giocata dal padrone di casa. 40-40 Perfetto il rovescio lungolinea in contropiede vincente di. Ancora parità. AD-40 Servizio e dritto a segno per il numero 47 ATP. 40-40 Scaricosu questo rovescio in uscita dal servizio. AD-40 Nonostante la gran ...