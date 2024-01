LIVE Musetti-Thompson 4-3 | ATP Adelaide in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Altra ottima prima del tennista di Carrara. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio incrociato da parte del padrone di casa. 3-4 Game. Arriva anche il secondo ACE dell’australiano, che si carica. AD-40 Primo ACE di. 40-40 In corridoio il rovescio lungolinea del numero 47 ATP. Parità. 40-30 La volèe più complicata è quella giusta per l’australiano, che piazza la stop volley di dritto ricevendo gli applausi del pubblico. 30-30 Scappa via il tentativo di dritto lungolinea del toscano. 15-30 Sciocchezza di. Nuovo errore a rete con una volèe semplicissima. 15-15 Peccato. Non passa la smorzata di rovescio diche vanifica l’ottima risposta ...

Nel set decisivo la partita è stata interrotta per qualche minuto nel sesto game, con l'azzurro che aveva subito il break nel gioco precedente, perché Hawk Eye Live non funziona ... In chiusura di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e l'australiano Jordan Thompson.