LIVE Milan-Atalanta 1-1 | Calabria salva su Pasalic

A San Siro, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Siro, Atalanta esi affrontano nel match valido per la Coppa Italia 2023/24. SintesiAtalanta 41 CAMBIO ATALANTA: Dentro Pasalic, fuori De Roon. 38 CAMBIO PER IL: Kjaer al ...Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI- ATALANTADANIEL MALDINI al Monza (dal) Con un comunicato ...Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...Questa sera ci sarà una'altra gara di Coppa Italia valida per i quarti di finale e in campo scenderanno Milan - Atalanta. La vincete tra i rossoneri e i nerazzurri sfiderà la Fiorentina. Ecco le ...