LIVE Maritza Plovdiv-Scandicci 0-3 | Champions League volley femminile in DIRETTA | tutto facile per le toscane in Bulgaria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25: Per oggi è, grazie per averci seguito e buona serata! 19.24: Per16 i punti di Antropova, 10 per Nwakalor, in casasolo Debell con 11 punti chiude in doppia cifra 19.22: Qualche difficoltà in ricezione per la formazione toscana, seca in campo con più di una seconda linea, nel primo set, poi è calato illlo della battuta avversaria e invece è cresciuto quello del muro e dell’attacco della Savino del Bene che non ha lasciato scampo alle rivali 19.20: Sono bastati 80 minuti alla Savino del Beneper vincere sul campo del. La squadra toscana avvicina il primo posto in classifica nel girone 16-25 Invasionee la ...