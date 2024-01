LIVE Maritza Plovdiv-Scandicci 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le toscane si aggiudicano il primo set | 20-25

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Mano out Herbots da zona 2 1-1 Vincente Debell sulle mani del muro da zona 4 0-1 Vincente Herbots da zona 4 20-25 Iltempo di Nwakalor che chiude unset piuttosto sofferto per le20-24 La pipe di Hristoskova 19-24 Muroooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooor 19-23 Out la pipe di Hristoskova 19-22 Errore al servizio19-21tempo Saykova 18-21 Out l’attacco di Debell maè in grande difficoltà in ricezione e in attacco 18-20 Sbaglia l’appoggio Armini e Debell a muro ne approfitta 17-20 Vincente Debella da zona 4. Poco efficacein questa fase in attacco 16-20 Out Dudova da zona 2 16-19 La diagonale di Debell da zona 4 15-19 ...