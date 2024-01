LIVE Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | si gioca in campo neutro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiTeldi! Le V-nere puntano al quarto successo consecutivo, per conservare il secondo posto con 14-5 di record alle spalle della sola capolista Real Madrid. Fari puntati su Tornike Shengelia e Marco Belinelli, con Isaia Cordinier ed ‘Iffe’ Lundberg pronti ad accendersi in qualsiasi momento della partita. Dopo la sfida odierna gli emiliani si sposteranno ad Istanbul (Turchia) per affrontare l’Efes nel secondo impegno settimanale in Europa. IlTel ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Inter - Verona 15.00 Frosinone - ... Beer Sheva -Bnei Raina 14:00 Sakhnin - H. Petah Tikva 17:00 Netanya - H. Tel Aviv 18:30 ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine COPPA ITALIA 21.00 Milan - Cagliari Pronostici ...30 ISRAELE LIGAT HA'ALBnei Raina - Netanya 18:00 Hapoel Hadera - H. Beer Sheva 19:00 ...Il Maccabi Tel Aviv vuole continuare a rimanere nella parte nobile ... OA Sport, infine, fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questo grande match!This Wednesday promises an exhilarating clash at Bloomfield Stadium, featuring a face-off between Maccabi Tel Aviv and Maccabi Haifa, two of the most formidable teams in the Israel League.