LIVE Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | palla a due all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-9 Isaia Cordinier arma il braccio dalla media distanza e tiene a contatto i bianconeri! 10-7 Bonzie Colson il contropiede: mini-break dei ‘padroni di casa’! 8-7 Risponde subito Wade Baldwin IV! 6-7 Tornike Shengelia dal pitturato riporta avanti la! 6-5 Dentro il libero aggiuntivo: sorpasso degli israeliani! 5-5 Bonzie Colson col fallo: ilpareggia subito i conti! 2-5 Isaia Cordinier attacca perfettamente il ferro! 2-3 Roman Sorkin da due sblocca anche ilTel! 0-3 Awudu Abass: tripla dall’angolo, primi punti del match per la! Si alza laa due. Buona partita a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due allenatori per ...

Tutto pronto per il Round 20 di EuroLeague anche per la Virtus Segafredo Bologna che questa sera alle 21:00 sarà in campo alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado per affrontare il Maccabi Tel Aviv.