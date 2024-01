LIVE Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 46-45 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | sorpasso degli israeliani all’intervallo lungo | V Nere a contatto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: dopo 20? ilTelconduce di una sola lunghezza sulla(46-45)! 46-45 Daniel Hackett va fin in fondo: -1! 46-43 John DiBartolomeo infallibile dall’arco: ancora +3 per Tel! 43-43 Shengelia col fallo: tutto ancora in discussione e potenziale gioco da tre punti per il georgiano! 43-41 2/2 per Baldwin IV dalla lunetta: +2 per i ‘padroni di casa’! 41-41 SCHIACCIATA DI BRYANT DUNSTON COL FALLO: ANCORA PARITA’! 41-39 Accelerazione micidiale di Wade Baldwin IV:del! 39-39 Roman Solkin emula il compagno ed impatta nel punteggio: coach Luca Banchi ferma immediatamente il ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Inter - Verona 15.00 Frosinone - ... Beer Sheva -Bnei Raina 14:00 Sakhnin - H. Petah Tikva 17:00 Netanya - H. Tel Aviv 18:30 ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine COPPA ITALIA 21.00 Milan - Cagliari Pronostici ...30 ISRAELE LIGAT HA'ALBnei Raina - Netanya 18:00 Hapoel Hadera - H. Beer Sheva 19:00 ...Tutto pronto per il Round 20 di EuroLeague anche per la Virtus Segafredo Bologna che questa sera alle 21:00 sarà in campo alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado per affrontare il Maccabi Tel Aviv.Tutto pronto per il Round 20 di EuroLeague anche per la Virtus Segafredo Bologna che questa sera alle 21:00 sarà in campo alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado per ...