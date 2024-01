LIVE Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 29-35 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | pioggia di triple di Marco Belinelli | V Nere a +5 dopo 15?

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Inter - Verona 15.00 Frosinone - ... Beer Sheva -Bnei Raina 14:00 Sakhnin - H. Petah Tikva 17:00 Netanya - H. Tel Aviv 18:30 ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine COPPA ITALIA 21.00 Milan - Cagliari Pronostici ...30 ISRAELE LIGAT HA'ALBnei Raina - Netanya 18:00 Hapoel Hadera - H. Beer Sheva 19:00 ...Tutto pronto per il Round 20 di EuroLeague anche per la Virtus Segafredo Bologna che questa sera alle 21:00 sarà in campo alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado per ...Tutto pronto per il Round 20 di EuroLeague anche per la Virtus Segafredo Bologna che questa sera alle 21:00 sarà in campo alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado per affrontare il Maccabi Tel Aviv.