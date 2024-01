LIVE Lubiana-Trento 0-2 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | Itas avanti 10-7 nel terzo set

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 Parallela vincente di Rychlicki. 8-11 Arriva l’errore dai nove metri per il palleggiatore della Nazionale. 7-11 ACE SBERTOLIIII! E’ il secondo nel giro di tre punti! 7-10 A due mani Lavia va a segno e diventa il marcatore più prolifico del match, salendo a quota 12 punti. 7-9 ACE SBERTOLIIII! 7-8 Con grande freddezza Lavia passa con la diagonale. 7-7 Ace Pokersnik. 6-7 Parallela vincente di Pokersnik. 5-7 ACEEE KOZAMERNIKKKKK! 5-6 Mani out di Lavia, punto che vale la doppia cifra per il calabrese. 5-5 Si ferma sul nastro il servizio di Magalini. 4-5 Larga la battuta di Koncilja. 4-4 Sbaglia il servizio Rychlicki. 3-4 Primo tempo vincente di Kozamernik. 3-3 Diagonale stretta vincente di Pokersnik. 2-3 MUROOOO MAGALINIIII! Undicesimo monster-block diin questo match! 2-2 Primo tempo ...

8-12 Pipe vincente per Magalini dal centro del campo. 8-11 Dodicesimo punto in attacco conquistato da ...

La diretta testuale di ACH Volley- Trentino Itas , partita valevole per il quinto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Fabio Soli, ancora a punteggio ...