LIVE Lubiana-Trento 0-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 A segno con la diagonale Gjorgjev. 3-6 Fallo di seconda linea da parte di Pokersnik. 3-5 Pallonetto a segno di Magalini da zona 4. 3-4 Mani out di Sket. 2-4 Out la diagonale di Sket. 2-3 MURO KOZAMERNIK! 2-2 A segno l’attacco di Rychlicki. 2-1 Attacco vincente di Pokersnik. 1-1 Errore al servizio per la formazione di casa. 1-0 AceSET 18.41 I ragazzi di Fabio Soli hanno rischiato seriamente di gettare alle ortiche il primo parziale. Dopo aver comandato la partele del set, i trentini si sono spenti, permettendo agli avversari di poter addirittura andare a set point sul traino di un incredibile Gjorgjev (10 punti). Poi alla fine è prevalsa la maggior qualità degli ospiti, abili a riportare la situazione a proprio favore. 32-30 ...

La diretta testualedi ACH Volley- Trentino Itas , partita valevole per il quinto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Fabio Soli, ancora a punteggio ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita- Trento della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile. SEGUI ILDELLA PARTITA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Lubiana–Trento, match valevole per la quinta giornata della Pool B della Champions League 2023-2024 di volley. Trasferta da non ...il palinsesto tv e streaming di Lubiana-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in ...